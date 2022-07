Ilary Blasi, gossip bomba del Corriere: sarebbe Antonino Spinalbese la nuova fiamma (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il gossip è di quelli potenzialmente esplosivi, e se è vero che va preso con le pinze, è anche vero che a diramarlo – seppur usando sempre il condizionale – è stato niente meno che il Corriere della Sera. Stando a quanto riporta il quotidiano, infatti, “il misterioso uomo che mandava i messaggini compromettenti a Ilary Blasi, poi scoperti da Francesco Totti sul cellulare della moglie sarebbe Antonino Spinalbese (peraltro all’epoca fidanzato), hair stylist milanese, modello e influencer, ex di Belen Rodriguez, da cui un anno fa ha avuto la piccola Luna Marì”. E proprio questo pare sia all’origine del recente astio tra Belen Rodriguez e Ilary Blasi, un tempo grandi amiche. Dello stesso argomento potrebbe interessarti ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ilè di quelli potenzialmente esplosivi, e se è vero che va preso con le pinze, è anche vero che a diramarlo – seppur usando sempre il condizionale – è stato niente meno che ildella Sera. Stando a quanto riporta il quotidiano, infatti, “il misterioso uomo che mandava i messaggini compromettenti a, poi scoperti da Francesco Totti sul cellulare della moglie(peraltro all’epoca fidanzato), hair stylist milanese, modello e influencer, ex di Belen Rodriguez, da cui un anno fa ha avuto la piccola Luna Marì”. E proprio questo pare sia all’origine del recente astio tra Belen Rodriguez e, un tempo grandi amiche. Dello stesso argomento potrebbe interessarti ...

domeniconaso : SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Sco… - trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - NICOLALEUCI6 : RT @visionaria_io: Ok, Totti e Ilary Blasi si sono lasciati ma mi confermate che Matteo Renzi e le figure demmerda stanno ancora insieme? - Giuggio72684862 : RT @visionaria_io: Ok, Totti e Ilary Blasi si sono lasciati ma mi confermate che Matteo Renzi e le figure demmerda stanno ancora insieme? -