Ilary Blasi fa la parte della porella | ma la fine della storia con Totti è gestita da donna di potere

(Di mercoledì 13 luglio 2022) E quindi la separazione la si sarebbe dovuta annunciare con un comunicato congiunto epperò, il giorno in cui il rotocalco Chi stampa il numero settimanale,– conduttrice di programmi Mediaset non estranei al direttore di Chi, amica del cuoremadre di alcuni figli di Piersilvio Berlusconi – avrebbe scoperto che, ohibò, il quasi ex marito la tradiva, e quindi iraconda come ogni cornuta che viene a sapere le cose per ultima avrebbe fatto saltare il comunicato congiunto. Mentre la marmotta incartava il cioccolato. Come sempre accade da che esistono le classi sociali ed esiste il pettegolezzo, non sono particolarmente rilevanti i fatti (una coppia di ricchi e famosi sta insieme un paio di decenni, si sposa in diretta televisiva, fa tre figli, e a un certo punto si separa) ma il modo in cui li osserviamo, ...