Ilary Blasi | clamoroso retroscena | l’uomo segreto è l’ex di Belen?

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Emergono deisorprendenti sulla fine della storia trae Francesco Totti: i dettagli riportati dal Corriere della sera Da due giorni in Italia non si fa altro che parlare della fine della storia trae Francesco Totti. E con il passare delle ore emergono dettagli sempre più curiosi e sorprendenti. Uno di questi è stato riportato dall’edizione odierna del Corriere della sera, con il quotidiano che si sofferma su una voce che se confermata avrebbe del. Il misterioso uomo dei messaggi scambiati condi cui tanto si è chiacchierato nelle scorse ore e che avrebbe giocato un ruolo importante nella fine del matrimonio della celebre coppia sarebbe Antonino Spinalbese. LEGGI ANCHE: SANREMO 2023, AMADEUS ...

Pubblicità

Dopo aver annunciato la separazione con due comunicati diversi, Francesco Totti eavrebbero trovato un accordo sul mantenimento. Come fa sapere Il Messaggero sarebbe stato raggiunto per via extragiudiziale e dovrebbe essere perfezionato a breve. A quanto pare la ...... a volte ritornano Il principe Harry su bambini e web Articoli più letti Noemi Bocchi, chi è l'altra donna di Francesco Totti di Roberta Mercurie quell'intervista a Verissimo diventata ...Ilary Blasi lascia l'Italia dopo l'annuncio della separazione con Francesco Totti: dove è andata Ecco le prime FOTO dopo la rottura ...Non solo la vita personale, che in questi casi è sempre pubblica, e non solo una questione di gossip. La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è anche un complicato affare da un punto di vista ...