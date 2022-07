Pubblicità

napolista : Il Telegraph su Koulibaly: Abramovich non avrebbe mai fatto quattro anni di contratto a un 31enne Segnale di rottu… -

Juventus News 24

Dal Manchester City il Chelsea vorrebbe prelevare Nathan Aké . Secondo, i Blues hanno raggiunto un accordo col difensore olandese e adesso dovranno trattare per ...la pista Kalidou. ...Secondo The, invece, l'obiettivo del Psg sarebbe José Mourinho . L'attuale tecnico della ... Altre questioni:e Fabian Ruiz . Per il primo, 31 anni e a Napoli da 9, gli azzurri non ... Mercato Juve: dopo Koulibaly, il Chelsea vuole anche Kimpembe! Ultime Raheem Sterling has returned “home” after swapping Manchester for London by signing for Chelsea on a five-year deal. The England international ended a seven-year stay at Manchester City as he joined ...We reached this accord quite quickly and efficiently, perhaps surprisingly so, given our previous history in dealing with the Napoli brass. And personal terms with the player had been agreed the day ...