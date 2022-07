Il sondaggio europeo sulla guerra, Putin e noi. Open anticipa i risultati che Domino pubblicherà in esclusiva – Il video di Dario Fabbri (Di mercoledì 13 luglio 2022) I dati, che si riferiscono a un’indagine demoscopica svolta a giugno in 9 dei maggiori Paesi europei da Euroskopia (i quali coprono il 77% della popolazione dell’Ue), forniscono una fotografia di come i cittadini del vecchio continente stanno vivendo l’attuale intricato contesto politico ed economico e permettono di comparare le dinamiche dell’opinione pubblica italiana con quella degli altri Stati membri dell’Unione. Nel confronto con i cittadini degli altri Paesi gli italiani si distinguono su diversi aspetti. Si mostrano infatti particolarmente critici nei confronti degli Stati Uniti, meno favorevoli all’invio di armi a supporto dell’esercito ucraino, attribuiscono in misura minore alla Russia la responsabilità per l’aumento dei prezzi dell’energia e sono più scettici sul fatto che il conflitto stia portando a un compattamento all’interno dell’Ue. Dati che dimostrano che sul tema ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 luglio 2022) I dati, che si riferiscono a un’indagine demoscopica svolta a giugno in 9 dei maggiori Paesi europei da Euroskopia (i quali coprono il 77% della popolazione dell’Ue), forniscono una fotografia di come i cittadini del vecchio continente stanno vivendo l’attuale intricato contesto politico ed economico e permettono di comparare le dinamiche dell’opinione pubblica italiana con quella degli altri Stati membri dell’Unione. Nel confronto con i cittadini degli altri Paesi gli italiani si distinguono su diversi aspetti. Si mostrano infatti particolarmente critici nei confronti degli Stati Uniti, meno favorevoli all’invio di armi a supporto dell’esercito ucraino, attribuiscono in misura minore alla Russia la responsabilità per l’aumento dei prezzi dell’energia e sono più scettici sul fatto che il conflitto stia portando a un compattamento all’interno dell’Ue. Dati che dimostrano che sul tema ...

Pubblicità

AgenziaOpinione : PARLAMENTO EUROPEO * SONDAGGIO RUOLO MEDIA: « EMITTENTI TV E RADIO PUBBLICHE FONTE DI NOTIZIE PIÙ ATTENDIBILI (49%)… - AleksL74 : frustrati dai costi di una guerra prolungata. L'opinione pubblica in Europa sta già cambiando rapidamente perché l'… - espolatoree : @CitroGuarino Puoi farlo, ma l’Algeria ha solo lui praticamente, poi per questo sondaggio sono voluto rimanere in E… -