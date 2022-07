Il salario minimo per il governo? Senza una soglia per legge saranno i 4 euro all’ora imposti a portieri e receptionist. Il caso dell’università Bicocca di Milano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Quale sarà davvero il salario minimo in Italia se tra le intenzioni del governo non c’è quella di fissarlo per legge? La risposta potrebbero darla alcuni lavoratori dell’università Bicocca di Milano, dove i servizi di reception e portierato sono stati affidati a una nuova azienda che ha imposto loro un diverso contratto. Continueranno a fare lo stesso lavoro per 40 ore a settimana, ma se prima prendevano tra i 1000 e i 1200 euro netti al mese adesso ne prenderanno 699: circa 4 euro lordi l’ora. È la miseria prevista dal contratto collettivo dei Servizi fiduciari, il più diffuso nei servizi di portierato e in generale nella vigilanza non armata di cui si servono, tra gli altri, ospedali, istituzioni, banche e supermercati. Ma applicato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Quale sarà davvero ilin Italia se tra le intenzioni delnon c’è quella di fissarlo per? La risposta potrebbero darla alcuni lavoratoridi, dove i servizi di reception e portierato sono stati affidati a una nuova azienda che ha imposto loro un diverso contratto. Continueranno a fare lo stesso lavoro per 40 ore a settimana, ma se prima prendevano tra i 1000 e i 1200netti al mese adesso ne prenderanno 699: circa 4lordi l’ora. È la miseria prevista dal contratto collettivo dei Servizi fiduciari, il più diffuso nei servizi di portierato e in generale nella vigilanza non armata di cui si servono, tra gli altri, ospedali, istituzioni, banche e supermercati. Ma applicato ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Salario minimo, Beppe Grillo rilancia: “Ne abbiamo urgente bisogno. Adesso. I numeri dell’Inps sono pazzeschi e van… - carlosibilia : Da giorni ci chiamano irresponsabili perché chiediamo con forza il #salariominimo. Oggi Draghi annuncia un provvedi… - agorarai : Luigi Sbarra @CislNazionale e @Tboeri ad #agorarai si confrontano sui temi come il lavoro, il salario minimo e i co… - OttoGerbotto : RT @miriconosci: Draghi e Orlando propongono il #salariominimo diversificato in base al contratto più rappresentativo del settore. Chi glie… - LauraGi63815697 : RT @AlessandroPipi4: Il ministro del lavoro del PD, in un momento come questo in cui tutti additano Conte, reo di voler mettere in crisi il… -