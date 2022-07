Il ritorno in Brasile di Kaio Jorge è pronto: scambio ancora con il Santos? (Di mercoledì 13 luglio 2022) Kaio Jorge non ha avuto modo di mettersi in mostra in questi anni per il suo talento, per questo motivo è pronto ormai a tornare in Brasile. La situazione legata a Kaio Jorge all’interno della Juventus si è fatta davvero sempre più complicata negli ultimi mese, considerando infatti come ragazzo abbia subito anche un grave infortunio in occasione della partita contro la Pro Patria in Serie C, per questo motivo sembra ormai prossimo il suo ritorno in Patria in Brasile. LaPresseUno dei giocatori che si è messo maggiormente in luce nelle ultime annate in Sudamerica è stato sicuramente il giovane Kaio Jorge, per questo motivo quando la Juventus lo ha acquistato per soli 6 milioni di euro dal Santos erano in ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 13 luglio 2022)non ha avuto modo di mettersi in mostra in questi anni per il suo talento, per questo motivo èormai a tornare in. La situazione legata aall’interno della Juventus si è fatta davvero sempre più complicata negli ultimi mese, considerando infatti come ragazzo abbia subito anche un grave infortunio in occasione della partita contro la Pro Patria in Serie C, per questo motivo sembra ormai prossimo il suoin Patria in. LaPresseUno dei giocatori che si è messo maggiormente in luce nelle ultime annate in Sudamerica è stato sicuramente il giovane, per questo motivo quando la Juventus lo ha acquistato per soli 6 milioni di euro dalerano in ...

