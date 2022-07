Pubblicità

RiccardoLana2 : RT @battitomilan7: La MM offre 16 mln sapendo che il giocatore vuole il PSG Se poi credete agli asini volanti ,cazzi vostri - battitomilan7 : La MM offre 16 mln sapendo che il giocatore vuole il PSG Se poi credete agli asini volanti ,cazzi vostri - trustthebakery : @86_longo Ma fatemi capire, il psg offrirebbe meno del Milan? Vi pare possibile? Se lo vuole lo prende altrimenti non esiste offerta dai. - BufaloEma : @pasqlaragione @lequipe Si ma basta cin questo tira e molla. Renato vuole noi o il psg? se vuole il psg lasciamolo… - napolista : Il Psg vuole andare in tournée con tre nuovi acquisti: Skriniar, Scamacca ed Ekitike Lo scrive l’Equipe. Per il di… -

IlNapolista

Commenta per primo Ilnonandare oltre i 40 milioni per Gianluca Scamacca . È questo il budget fissato dal club francese per il classe '99, ma al momento la richiesta del Sassuolo non scende sotto i 50 milioni."Occhio a De Vrij per il Napoli ha twittato Bargiggia Lo ha chiesto Spalletti cheun ... che punta a liberarsi di uno dei suoi difensori titolari Skriniar piace da tempo alper dare ... Il Psg vuole andare in tournée con tre nuovi acquisti: Skriniar, Scamacca ed Ekitike - ilNapolista CR7 è in cerca di una nuova sfida che, però, non sarà in Ligue 1: il club parigino ha infatti rifiutato il possibile affare per via degli alti costi e dell’età del giocatore Ronaldo PSG, l’attaccante ...Il Milan non molla la presa per Renato Sanches, anche se la preferenza del giocatore continua ad essere per il PSG. A riferirlo è l'edizione odierna di Tuttosport che spiega che ...