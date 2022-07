Il prezzo della parità euro-dollaro (Di mercoledì 13 luglio 2022) Un anno fa erano tutti preoccupati: l’euro è troppo forte, si diceva, con un cambio di 1,25 rispetto al dollaro c’è un rischio serio per paesi esportatori come l’I... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 13 luglio 2022) Un anno fa erano tutti preoccupati: l’è troppo forte, si diceva, con un cambio di 1,25 rispetto alc’è un rischio serio per paesi esportatori come l’I... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

fattoquotidiano : Un giornale può essere libero solo se ha le sue lettrici e i suoi lettori a fianco. Solo insieme a voi possiamo ess… - crocerossa : “Neanche la tragedia della #Marmolada è riuscita a scuotere le coscienze. Sui #cambiamenticlimatici paghiamo ogni g… - Agenzia_Ansa : Sale ancora il prezzo di acquisto dell'energia elettrica. Nella settimana passata, il Gme ha registrato un prezzo m… - fracassi89 : RT @ENAPAY_2: Non ha prezzo, sentire le urla dei politici da Bruxelles “la Russia sta usando il gas come un’arma”, dimenticando che l’inizi… - DimashPeru : RT @Monos_Quinn: @ntla0212 La sua portata e la sua tecnica sono incredibili!..., ma la sua capacità di arrivare fino in fondo alla tua anim… -