Il presidente dello Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa fugge alle Maldive

Mercoledì (13 luglio) il presidente dello Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa è volato dal suo paese alle Maldive, in un probabile preludio alle sue dimissioni dopo mesi di proteste diffuse contro la peggiore crisi economica della sua nazione insulare. Gotabaya Rajapaksa aveva promesso nel fine settimana di dimettersi mercoledì

