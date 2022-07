Il Pd che attacca persino Santori è oggi il principale ostacolo all’alternativa in Italia (Di mercoledì 13 luglio 2022) La reazione inconsulta di alcuni suoi dirigenti locali e nazionali alle dichiarazioni della “sardina” Mattia Santori, che aveva ammesso di coltivare marijuana in casa, confermano come il Pd non sia più il partito di riferimento neanche per i diritti civili. E’ noto come la questione della liberalizzazione delle sostanze stupefacenti, sulla quale centinaia di migliaia di Italiani avevano chiesto un referendum poi impedito dalla Corte costituzionale, sia una questione di fondo che riguarda sia la libertà dei cittadini che la questione della lotta alle mafie, che ovviamente traggono enormi vantaggi da un approccio di tipo proibizionista. Tale partito rappresenta del resto da tempo il vero cardine del governo Draghi, a fronte delle perplessità che si manifestano, per motivi diversi, nei Cinquestelle e nelle forze della destra, per non parlare della finta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) La reazione inconsulta di alcuni suoi dirigenti locali e nazionali alle dichiarazioni della “sardina” Mattia, che aveva ammesso di coltivare marijuana in casa, confermano come il Pd non sia più il partito di riferimento neanche per i diritti civili. E’ noto come la questione della liberalizzazione delle sostanze stupefacenti, sulla quale centinaia di migliaia dini avevano chiesto un referendum poi impedito dalla Corte costituzionale, sia una questione di fondo che riguarda sia la libertà dei cittadini che la questione della lotta alle mafie, che ovviamente traggono enormi vantaggi da un approccio di tipo proibizionista. Tale partito rappresenta del resto da tempo il vero cardine del governo Draghi, a fronte delle perplessità che si manifestano, per motivi diversi, nei Cinquestelle e nelle forze della destra, per non parlare della finta ...

