Il papà di Nicolò Ciatti | le nostre paure si sono avverate Lo abbiamo detto in mille modi che il ceceno sarebbe scappato

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Lo avevanoin tutte le maniere che c’era il rischio, se non la certezza, che ilRassoul Bissoultanov, condannato a 15 anni di reclusione per l’omicidio volontario dima nessuno li ha ascoltati e ora i genitori del ragazzo toscano, ammazzato di botte in una discoteca spagnola mentre era in vacanza con gli amici, lanciano accuse precise. “Dire cheindignato è poco, dire chearrabbiato è altrettanto poco e forse arrabbiato non è nemmeno il verbo che vorrei usare – dice all’Adnkronos Luigi, padre di Niccolò, dopo aver appreso che il 29ennecondannato a 15 anni di reclusione per l’omicidio volontario di suo figlio, si è reso irreperibile proprio nel giorno ...