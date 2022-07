Il Napoli vuole ‘riprendere’ Mertens, Petagna al Monza: arriva il sostituto (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il Napoli perde Kalidou Koulibaly ma Cristiano Giuntoli lavora ancora sul calciomercato sia in entrata che in uscita su altre operazioni. Ci sono tanti nodi ancora da risolvere in casa azzurra e la cessione di Koulibaly al Chelsea è solo uno di questi. Secondo Sportmediaset il Napoli vuole riprendersi Mertens e ci sono degli spiragli affinché il giocatore belga accetti la proposta di Aurelio De Laurentiis da 2,5 milioni di euro senza bonus. Calciomercato Napoli: il sostituto di Koulibaly Con l’addio di Koulibaly è caccia al sostituto, perché Ostigard in arrivo dal Brighton non basta, almeno numericamente serve un altro giocatore. Per ora ci sono un ventaglio di nome come Acerbi, Kim Min-jae e Milenkovic, ma è ancora presto per capire quale sia la strategia del ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ilperde Kalidou Koulibaly ma Cristiano Giuntoli lavora ancora sul calciomercato sia in entrata che in uscita su altre operazioni. Ci sono tanti nodi ancora da risolvere in casa azzurra e la cessione di Koulibaly al Chelsea è solo uno di questi. Secondo Sportmediaset ilriprendersie ci sono degli spiragli affinché il giocatore belga accetti la proposta di Aurelio De Laurentiis da 2,5 milioni di euro senza bonus. Calciomercato: ildi Koulibaly Con l’addio di Koulibaly è caccia al, perché Ostigard in arrivo dal Brighton non basta, almeno numericamente serve un altro giocatore. Per ora ci sono un ventaglio di nome come Acerbi, Kim Min-jae e Milenkovic, ma è ancora presto per capire quale sia la strategia del ...

marcoconterio : ?? ?? Kalidou Koulibaly vicino al #Chelsea. Il senegalese ha detto sì al #CFC che vuole chiudere in tempi rapidi per… - capuanogio : #Koulibaly ha fatto sapere che non intende andare alla #Juventus ma anche che non vuole rinnovare con il #Napoli ma… - rubylux04 : @GoalItalia Il Napoli sta vendendo tutti come fa a comprare Dybala e dargli quello che vuole lui??? ?? - SSCNapoliFeed : Intervista a Franco Porzio: 'Koulibaly via dal Napoli? De Laurentiis non vuole vincere' - maradoniano1972 : Secciano per far valere le loro misere ragioni...chi non vuole vedere il Napoli non è obbligato -