Il Napoli cerca Dybala (Di mercoledì 13 luglio 2022) C’è una clamorosa svolta nel calciomercato del Napoli e della Serie A. C’è stata una lunga telefonata tra mister Luciano Spalletti e l’attaccante Paulo Dybala, a riferirlo è stata l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il club azzurro sembra essere pronto a fare una proposta concreta per l’ex attaccante della Juventus. Non si tratterebbe di L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) C’è una clamorosa svolta nel calciomercato dele della Serie A. C’è stata una lunga telefonata tra mister Luciano Spalletti e l’attaccante Paulo, a riferirlo è stata l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il club azzurro sembra essere pronto a fare una proposta concreta per l’ex attaccante della Juventus. Non si tratterebbe di L'articolo

Pubblicità

TheBestStriker1 : La punta non è solo quell attaccante che segna sempre e comunque.. E quella persona che fà e cerca in tutti i modi… - Seventy05606290 : RT @Logoatka: Sono Paulo Dybala. Mi cerca l’Inter che ha preso Lukaku ed è la favorita. Mi cerca il Milan campione d’Italia. Mi cerca l’… - cinzia_pietro : RT @OIPAonlus: Lieto fine per il pitbull abbandonato a Napoli sotto l’occhio di una telecamera: riscattato dall’OIPA, che ha presentato una… - CalcioNews24 : Il #Napoli va in cerca del sostituto di #Koulibaly ?? - areanapoliit : RT @gVitale_AN: @ACMonza convinto di riuscire a chiudere per #Petagna dal #Napoli, che cerca un attaccante, alza la posta e chiede pazienza… -