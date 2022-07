Il Manchester United si avvicina al 55? accordo di Lisandro Martinez dopo che il difensore ha detto no all’Arsenal (Di mercoledì 13 luglio 2022) 2022-07-13 23:08:40 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Ajax e Manchester United stanno entrambi chiudendo un accordo per il difensore argentino Lisandro Martinez per un compenso di circa 55 milioni di euro comprese le aggiunte, e con lo stesso giocatore desideroso di una reunion con Erik ten Hag. L’Ajax non è sotto pressione per vendere il difensore, avendo già recuperato 50 milioni di euro per Ryan Gravenberch e Sebastien Haller quest’estate, ma non intralcia il difensore con Martinez che ha chiarito le sue intenzioni di partire quest’estate. Il difensore 24enne è stato oggetto di interesse sia dell’Arsenal che del Manchester ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 13 luglio 2022) 2022-07-13 23:08:40 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Ajax estanno entrambi chiudendo unper ilargentinoper un compenso di circa 55 milioni di euro comprese le aggiunte, e con lo stesso giocatore desideroso di una reunion con Erik ten Hag. L’Ajax non è sotto pressione per vendere il, avendo già recuperato 50 milioni di euro per Ryan Gravenberch e Sebastien Haller quest’estate, ma non intralcia ilconche ha chiarito le sue intenzioni di partire quest’estate. Il24enne è stato oggetto di interesse sia dell’Arsenal che del...

