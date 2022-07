Il M5S domani non voterà la fiducia in Senato. Conte: 'Le dichiarazioni di Draghi non bastano'. Meloni: basta giochi di palazzo, elezioni ... (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il M5S ha deciso di non votare , con uscita dall'Aula, domani al Senato sulla questione di fiducia posta dal governo sul dl aiuti. Le indiscrezioni che erano emerse dopo il Consiglio nazionale del ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il M5S ha deciso di non votare , con uscita dall'Aula,alsulla questione diposta dal governo sul dl aiuti. Le indiscrezioni che erano emerse dopo il Consiglio nazionale del ...

