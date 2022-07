Il lancio di Vega-C è il successo più europeista che c'è (Di mercoledì 13 luglio 2022) A poco più di ventiquattro ore dalle straordinarie immagini diffuse dal telescopio spaziale James Webb, progetto della Nasa in collaborazione con l’Agenzia spaziale europea (Esa) e l’agenzia spaziale canadese, lo spazio e la ricerca segnano un altro notevole successo. Dopo tre rinvii dovuti a problemi tecnici, poco dopo le 15 a Kourou, in Guiana francese, c’è stato il primo lancio di Vega-C. Si tratta del lanciatore nuovo di zecca superleggero sviluppato da tredici paesi europei in un lavoro collettivo coordinato dall’Agenzia spaziale europea. Per la prima volta è stata l’industria italiana a mettere insieme i pezzi: è Avio, l’azienda aerospaziale di Colleferro, a produrre la famiglia Vega. Il lanciatore porta in orbita il satellite Lares-2 dell’Agenzia spaziale italiana e sei satelliti miniaturizzati cubesat ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 13 luglio 2022) A poco più di ventiquattro ore dalle straordinarie immagini diffuse dal telescopio spaziale James Webb, progetto della Nasa in collaborazione con l’Agenzia spaziale europea (Esa) e l’agenzia spaziale canadese, lo spazio e la ricerca segnano un altro notevole. Dopo tre rinvii dovuti a problemi tecnici, poco dopo le 15 a Kourou, in Guiana francese, c’è stato il primodi-C. Si tratta del lanciatore nuovo di zecca superleggero sviluppato da tredici paesi europei in un lavoro collettivo coordinato dall’Agenzia spaziale europea. Per la prima volta è stata l’industria italiana a mettere insieme i pezzi: è Avio, l’azienda aerospaziale di Colleferro, a produrre la famiglia. Il lanciatore porta in orbita il satellite Lares-2 dell’Agenzia spaziale italiana e sei satelliti miniaturizzati cubesat ...

