Il grano è pronto su 130 navi, l’accordo quasi (Di mercoledì 13 luglio 2022) Russia e Ucraina hanno concordato di creare a Istanbul un centro di coordinamento sui corridoi per l’esportazione di grano dall’Ucraina attraverso il Mar Nero. Lo ha affermato il ministro della L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 13 luglio 2022) Russia e Ucraina hanno concordato di creare a Istanbul un centro di coordinamento sui corridoi per l’esportazione didall’Ucraina attraverso il Mar Nero. Lo ha affermato il ministro della L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

Agricolae1 : @Confagricoltura, @masgiansanti: pronto a scrivere al ministro, inaccettabile discesa violenta dei prezzi del grano… - huitzli : @sciainobai @OSINTI1 Quel rettangolo azzurro è un campo di grano pronto alla mietitura bruciato? Sinceramente non c… - NanniCatta : @Agenzia_Ansa Ministro Ladrov pronto a negoziare il grano dell' Ucraina, ci rendiamo conto? - pinkdor74 : RT @nata_a_Marzo_: La terra è nera, il grano pronto, le spighe turgide, non un angolo in ombra. Di questo sole si nutrono le vigne, fanno l… - permemozione : RT @nata_a_Marzo_: La terra è nera, il grano pronto, le spighe turgide, non un angolo in ombra. Di questo sole si nutrono le vigne, fanno l… -