Il Giardino di Palazzo Chigi ad Ariccia si trasforma in scenografia naturale con Fantastiche Visioni”

Il meraviglioso Giardino di Palazzo Chigi ad Ariccia, si trasforma in una quinta naturale accogliendo gli spettacoli del Festival Fantastiche Visioni 2022. Noto anche con il nome di Barco Chigi, è costituito da un nucleo risalente al 1500, cui si sono aggiunti gli interventi seicenteschi fatti dalla famiglia Chigi. 28 ettari di bosco in cui si possono incontrare sequoie secolari, querce, lecci, aceri.. e in cui si trova la 'Cava Maestra' che venne utilizzata per costruire il Palazzo nel XVII secolo. Qui intorno al 1628 Bernardino Savelli dopo essere divenuto duca di Ariccia, vi fece mettere una Uccelliera.

