Il Galibier, la montagna 'fuori categoria' dove Pantani mise tutti in riga (Di mercoledì 13 luglio 2022) Uran: "Ho provato a guadagnare tempo e poi ho perso 6 minuti..." Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 13 luglio 2022) Uran: "Ho provato a guadagnare tempo e poi ho perso 6 minuti..." Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : ...

Pubblicità

TerrinoniL : Il Galibier, la montagna “fuori categoria” dove Pantani mise tutti in riga - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Che storie sul #Galibier, la montagna “fuori categoria” dove #Pantani mise tutti in riga - Gazzetta_it : Che storie sul #Galibier, la montagna “fuori categoria” dove #Pantani mise tutti in riga -