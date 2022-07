Il film su Amy Winehouse (Di mercoledì 13 luglio 2022) La vita dell’indimenticabile Amy Winehouse verrà presto raccontata in un film, che si intitolerà Back to Black. Back to Black: chi sarà la regista del film su Amy Winehouse su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di mercoledì 13 luglio 2022) La vita dell’indimenticabile Amyverrà presto raccontata in un, che si intitolerà Back to Black. Back to Black: chi sarà la regista delsu Amysu Donne Magazine.

Pubblicità

RadioSubasio : Amy Winehouse, in arrivo un nuovo film sulla sua vita - amiciweb : RT @rmc_official: Non si sa ancora quale attrice avrà il ruolo dell'indimenticabile Amy. #AmyWinehouse #musica - lauramelidoni : Back to Black, il film su Amy Winehouse ha trovato la sua regista - Nicoletta_G96 : Sam Taylor-Johnson è la regista del nuovo film su Amy. La conosco quasi niente. Ti prego facci sognare ma sopratutt… - Nicoletta_G96 : RT @seriestvfilm: #BacktoBlack, il film su Amy Winehouse ha trovato la sua regista: Sam Taylor-Johnson, nota per aver diretto #NowhereBoy,… -