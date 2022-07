Il fantasma della guerra atomica è già qui: a New York le istruzioni in caso di attacco nucleare (Video) (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug – New York si prepara a un attacco nucleare? Quasi. Il curioso Video di “istruzioni” pubblicato dai media statunitensi e riportato anche da Tgcom24 dispensa “consigli” in caso di scenari, per fortuna, al momento ancora non concreti. New York, le “istruzioni” per l’attacco nucleare I tre semplici consigli alla città di New York in caso di attacco nucleare si sintetizzano in queste parole: “Entra dentro casa, restaci e tieniti informato”.È stato lo stesso comune ha diffonderli in un Video di circa un minuto e mezzo, pubblicato anche su Youtube. Il Video ha anche uno scenario quasi post apocalittico, visto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug – Newsi prepara a un? Quasi. Il curiosodi “” pubblicato dai media statunitensi e riportato anche da Tgcom24 dispensa “consigli” indi scenari, per fortuna, al momento ancora non concreti. New, le “” per l’I tre semplici consigli alla città di Newindisi sintetizzano in queste parole: “Entra dentro casa, restaci e tieniti informato”.È stato lo stesso comune ha diffonderli in undi circa un minuto e mezzo, pubblicato anche su Youtube. Ilha anche uno scenario quasi post apocalittico, visto ...

