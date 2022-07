IL COLLEGIO | GIANCARLO MAGALLI È FUORI | NINO FRASSICA NUOVA VOCE NARRANTE

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Ilsi presenterà a settembre su Rai2 con tante novità, a partire dai professori che cambieranno in gran parte e ci sarà anche unasubentra infatti ache esce di scena. “La riconoscenza della Rai è leggendaria“, ha commentato il popolare conduttore sui social dopo essere rimasto senza programmi, neanche in. Dopo il passaggio di Pechino Express a Sky e il blocco de La Caserma, con le nuove puntate registrate ma non trasmesse per la guerra in Ucraina, Ilrimane l’unico reality in Rai. Lastagione, al via martedì 27 settembre per otto settimane, sarà ambientato ancora alConvitto Nazionale Regina ...