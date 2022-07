Il Chelsea non verserà 40 milioni al Napoli per Koulibaly: le cifre reali (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’addio di Kalidou Koulibaly al Napoli è ormai sempre più certo. Dopo i tanti rumors riguardanti la Juventus, è stato il Chelsea a piazzare la zampata decisiva per assicurarsi il comandante. Il senegalese lascerà diversi vuoti, non soltanto strettamente nella difesa azzurra ma anche nello spogliatoio. Luciano Spalletti ha sempre dichiarato di puntare moltissimo su di lui, eppure De Laurentiis ha optato per cederlo subito. FOTO: Getty – Napoli KoulibalyUna scelta che, da un punto di vista del bilancio, è assolutamente legittima. Dato il rifiuto di Koulibaly della proposta di rinnovo del Napoli, il contratto del difensore sarebbe scaduto la prossima estate, con gli azzurri che lo avrebbero perso a costo zero. Oltre il danno, pure la beffa. Circolano già da ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’addio di Kalidoualè ormai sempre più certo. Dopo i tanti rumors riguardanti la Juventus, è stato ila piazzare la zampata decisiva per assicurarsi il comandante. Il senegalese lascerà diversi vuoti, non soltanto strettamente nella difesa azzurra ma anche nello spogliatoio. Luciano Spalletti ha sempre dichiarato di puntare moltissimo su di lui, eppure De Laurentiis ha optato per cederlo subito. FOTO: Getty –Una scelta che, da un punto di vista del bilancio, è assolutamente legittima. Dato il rifiuto didella proposta di rinnovo del, il contratto del difensore sarebbe scaduto la prossima estate, con gli azzurri che lo avrebbero perso a costo zero. Oltre il danno, pure la beffa. Circolano già da ...

Pubblicità

romeoagresti : Non è ancora chiusa, ma il #Chelsea è davvero molto avanti per #Koulibaly // Not a done deal yet but Koulibaly is v… - RafAuriemma : +++ ULTIMORA +++ KOULIBALY-CHELSEA: E’ FATTA! Il K2 non raggiungerà il #Napoli a Dimaro, perché stasera in un risto… - capuanogio : Il #Chelsea vuole prendere subito #Leao e il #Milan ora si affretta a discutere il rinnovo del contratto in scadenz… - VMartiniDj : A quanto pare oggi #13luglio è il giorno di @kkoulibaly26 al Chelsea. Non sono sentimentalmente pronto a vedere la… - fplnpl : RT @romeoagresti: Non è ancora chiusa, ma il #Chelsea è davvero molto avanti per #Koulibaly // Not a done deal yet… -