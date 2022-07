Il Chelsea ci prova per Leao: la risposta del Milan! (Di mercoledì 13 luglio 2022) il Chelsea è passato recentemente dallo storico presidente Roman Abramovich, che però per note vicende ha dovuto mollare la guida della società, a Todd Boehly. Quest’ultimo sta lavorando in prima persona alla creazione della squadra ed alla scelta dei giocatori, cercando di costruire una rosa di livello. Dopo aver ultimato un colpo da novanta come quello del difensore centrale del Napoli Kalidou Koulibaly per 40 milioni di euro, ora è pronto per provare il tutto per tutto su un altro pupillo della Serie A, vale a dire il milanista Rafael Leao. Chelsea Leao Mercato Come riporta Il Corriere Della Sera però, da Casa Milan non sono arrivate conferme sulle voci dell’interessamento del Chelsea sul giovane attaccante rossonero messe in giro dal Guardian. Per il Milan infatti, il ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 13 luglio 2022) ilè passato recentemente dallo storico presidente Roman Abramovich, che però per note vicende ha dovuto mollare la guida della società, a Todd Boehly. Quest’ultimo sta lavorando in prima persona alla creazione della squadra ed alla scelta dei giocatori, cercando di costruire una rosa di livello. Dopo aver ultimato un colpo da novanta come quello del difensore centrale del Napoli Kalidou Koulibaly per 40 milioni di euro, ora è pronto perre il tutto per tutto su un altro pupillo della Serie A, vale a dire il milanista RafaelMercato Come riporta Il Corriere Della Sera però, da Casa Milan non sono arrivate conferme sulle voci dell’interessamento delsul giovane attaccante rossonero messe in giro dal Guardian. Per il Milan infatti, il ...

Pubblicità

GiovaAlbanese : Ora per #DeLigt è duello tra #Chelsea e #Bayern: e la #Juventus prova a reggere il muro sulle tre cifre. #calciomercato @Gazzetta_it - gilnar76 : Leao, il Chelsea ci prova subito: la base d’asta del #Milan è 80 milioni #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #Milan, il #Chelsea prepara l’assalto a #Leao - Tag24news : #Koulibaly a un passo dal #Chelsea. Il Napoli prova due colpi. #Calciomercato #Napoli #Acerbi #Simeone - LinoXgo : Caro @kkoulibaly26 non voglio fare il moralista anche perché non so cosa si prova a passare da 2k euro al mese a 4k… -