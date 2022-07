Il caso di Antonio e la legge sul fine vita che non c’è: una condanna all’eterna sofferenza (Di mercoledì 13 luglio 2022) La protesta di Mario, bloccato nella volontà dall’Asur Marche: “Ha i requisiti, ma…” Una legge che ancora non c’è, ferma al Senato, e una sentenza della Corte costituzionale che c’è. È il dramma nel dramma dei pazienti che, ridotti in condizioni terminali, chiedono (anzi, urlano) la richiesta di porre fine alle loro troppe sofferenze, attraverso il suicidio medicalmente assistito. La questione torna di attualità perché, dopo quasi due anni di attesa, l’attivazione delle giurisdizioni sia penali sia civili, gli ordini del Tribunale, le diffide e le azioni pubbliche, è arrivata la risposta dell’Azienda sanitaria delle Marche che conferma che “Antonio” possiede tutte le condizioni stabilite dalla Corte costituzionale per accedere alla procedura ai sensi della sentenza 249 del 2019 sul “caso Cappato/Antonini”, meglio noto ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 13 luglio 2022) La protesta di Mario, bloccato nella volontà dall’Asur Marche: “Ha i requisiti, ma…” Unache ancora non c’è, ferma al Senato, e una sentenza della Corte costituzionale che c’è. È il dramma nel dramma dei pazienti che, ridotti in condizioni terminali, chiedono (anzi, urlano) la richiesta di porrealle loro troppe sofferenze, attraverso il suicidio medicalmente assistito. La questione torna di attualità perché, dopo quasi due anni di attesa, l’attivazione delle giurisdizioni sia penali sia civili, gli ordini del Tribunale, le diffide e le azioni pubbliche, è arrivata la risposta dell’Azienda sanitaria delle Marche che conferma che “” possiede tutte le condizioni stabilite dalla Corte costituzionale per accedere alla procedura ai sensi della sentenza 249 del 2019 sul “Cappato/Antonini”, meglio noto ...

