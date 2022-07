I tifosi di Nadal si scatenano contro Jelena Djokovic: presa di mira per un retweet (Di mercoledì 13 luglio 2022) Una frase apparentemente innocua: “Non sapevo di questa cosa, è corretto Wimbledon? Wow”. Eppure tanto è bastato perché contro Jelena Djokovic si scatenassero molti fan di Rafael Nadal. Come mai? Le parole della moglie di Novak Djokovic facevano riferimento al tweet che ha condiviso, nel quale si segnalava che il serbo – fresco vincitore del settimo titolo Slam su erba – ha il record di vittorie consecutive sul campo centrale di Wimbledon. Lei ha quindi chiesto conferma al profilo ufficiale dei Championships per sapere se il dato fosse corretto. I didn’t know that, is that correct @Wimbledon ? Wow https://t.co/YKhV8S7742 — Jelena Djokovic (@JelenaDjokovic) July 9, 2022 I tifosi di Nadal non si sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Una frase apparentemente innocua: “Non sapevo di questa cosa, è corretto Wimbledon? Wow”. Eppure tanto è bastato perchési scatenassero molti fan di Rafael. Come mai? Le parole della moglie di Novakfacevano riferimento al tweet che ha condiviso, nel quale si segnalava che il serbo – fresco vincitore del settimo titolo Slam su erba – ha il record di vittorie consecutive sul campo centrale di Wimbledon. Lei ha quindi chiesto conferma al profilo ufficiale dei Championships per sapere se il dato fosse corretto. I didn’t know that, is that correct @Wimbledon ? Wow https://t.co/YKhV8S7742 —(@) July 9, 2022 Idinon si sono ...

