I pompieri non si sono uniti alle proteste degli agricoltori nei Paesi Bassi (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’11 luglio 2022 è stato pubblicato un tweet contenente un video accompagnato da questo commento: «E anche i pompieri si uniscono alla protesta in Olanda». Il filmato mostra dei vigili del fuoco in piedi su delle autopompe parcheggiate e con le sirene accese. Il riferimento è alle proteste in atto nei Paesi Bassi dove gli agricoltori stanno manifestando contro i piani governativi che potrebbero imporre loro di utilizzare meno fertilizzanti e ridurre il bestiame. Tali limitazioni sono dovute agli obiettivi introdotti a giugno per ridurre le emissioni inquinanti come l’ossido di azoto e l’ammoniaca entro il 2030. Il contenuto oggetto di analisi è fuorviante e presentato senza il contesto necessario per la sua comprensione. Il video è reale, ma non mostra le ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’11 luglio 2022 è stato pubblicato un tweet contenente un video accompagnato da questo commento: «E anche isi uniscono alla protesta in Olanda». Il filmato mostra dei vigili del fuoco in piedi su delle autopompe parcheggiate e con le sirene accese. Il riferimento èin atto neidove glistanno manifestando contro i piani governativi che potrebbero imporre loro di utilizzare meno fertilizzanti e ridurre il bestiame. Tali limitazionidovute agli obiettivi introdotti a giugno per ridurre le emissioni inquinanti come l’ossido di azoto e l’ammoniaca entro il 2030. Il contenuto oggetto di analisi è fuorviante e presentato senza il contesto necessario per la sua comprensione. Il video è reale, ma non mostra le ...

Pubblicità

TRIESTE_news : Non riesce a raggiungere la riva, intervengono i pompieri - - DesiMalafronte : RT @poesiadeimotori: Comunque non ho mica ben capito perché fanno mettere la bandiera ai pompieri Forse avevano paura che prendesse fuoco… - apoxomenos : pompieri dei poveri nominati agli emmy mentre quelli originali no io non voglio neanche più commentare - albcampo : @setidicessi scommetto però che ancora non sai scendere come i pompieri - EraldoVallet : @onevoicetosing @FrancescoLongo @AlessandroMelia Capito...ho letto da poco dell'incendio...alle 5 di mattina interv… -