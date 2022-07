I Mostri: il trailer del film di Rob Zombie mette al centro la storia d'amore (Di mercoledì 13 luglio 2022) Rob Zombie ha condiviso su Instagram il primo trailer della sua versione del cult I Mostri e il video mette al centro la storia d'amore. La versione di Rob Zombie di I Mostri ha ora un trailer che mostra nuovi dettagli dell'atteso film ispirato alla serie cult. Nel video si scopre così che al centro della trama ci sarà la storia d'amore tra Herman Munster e Lily, seguendone il primo incontro e gli ostacoli, tra cui le perplessità di alcuni membri della famiglia, che la coppia deve superare prima di avere il proprio lieto fine. Nel trailer si vede anche la residenza di Mockingbird Lane. I Mostri, che debutterà a ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 13 luglio 2022) Robha condiviso su Instagram il primodella sua versione del cult Ie il videoallad'. La versione di Robdi Iha ora unche mostra nuovi dettagli dell'attesoispirato alla serie cult. Nel video si scopre così che aldella trama ci sarà lad'tra Herman Munster e Lily, seguendone il primo incontro e gli ostacoli, tra cui le perplessità di alcuni membri della famiglia, che la coppia deve superare prima di avere il proprio lieto fine. Nelsi vede anche la residenza di Mockingbird Lane. I, che debutterà a ...

Pubblicità

BestMovieItalia : The Munsters: la famiglia di mostri si riunisce nel trailer del nuovo film di Rob Zombie [VIDEO] -… - DarksiderCinema : Ecco il primo trailer ufficiale (internazionale) di #TheMunsters, l'ultima fatica da regista di #RobZombie che omag… - IlCineocchio : Full trailer per #TheMunsters: conosciamo la famiglia dei Mostri secondo #RobZombie - MRolfini : @PokeMillennium Beh... un trailer che mostri qualcosa??. Per quanto sia bello Lechonk vorrei vedere anche altro, prima di novembre. - BatmanSolver : RT @TheGamesMachine: C'è chi in redazione ha sempre odiato il Ragazzo Meraviglia, ma è indubbio che pure #Robin mostri un più che discreto… -