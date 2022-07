I cinquantenni sono la nostra forza lavoro, ma per i prossimi anni non sappiamo come sostituirli (Di mercoledì 13 luglio 2022) Nel 2050 vi saranno in Italia oltre due milioni di 50enni (coloro che hanno tra 50 e 59 anni) in meno rispetto al 2020, 6,42 contro 8,49, mentre i 40enni (40-49 anni) diminuiranno di circa 1,8 milioni, da 9,03 a 7,22 milioni. Questi ultimi in realtà per allora saranno leggermente risaliti, rispetto a un minimo di 7,08 milioni nel 2035. sono questi i numeri di Eurostat, che come accade sempre nel caso delle stime, sono in realtà una media di diversi scenari, tra cui ve ne sono anche di molto più radicali. Molti potranno pensare che il 2050 è lontano, ma in realtà manca lo stesso lasso di tempo, 28 anni, che è passato dal 1994, ovvero l’anno della discesa in campo di Silvio Berlusconi, o dei mondiali Usa persi in finale con il Brasile. No, non è un futuro così ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 13 luglio 2022) Nel 2050 vi saranno in Italia oltre due milioni di 50enni (coloro che hanno tra 50 e 59) in meno rispetto al 2020, 6,42 contro 8,49, mentre i 40enni (40-49) diminuiranno di circa 1,8 milioni, da 9,03 a 7,22 milioni. Questi ultimi in realtà per allora saranno leggermente risaliti, rispetto a un minimo di 7,08 milioni nel 2035.questi i numeri di Eurostat, cheaccade sempre nel caso delle stime,in realtà una media di diversi scenari, tra cui ve neanche di molto più radicali. Molti potranno pensare che il 2050 è lontano, ma in realtà manca lo stesso lasso di tempo, 28, che è passato dal 1994, ovvero l’anno della discesa in campo di Silvio Berlusconi, o dei mondiali Usa persi in finale con il Brasile. No, non è un futuro così ...

