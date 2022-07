Human Technopole | nominato nuovo presidente e consiglio di sorveglianza

Pubblicità

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il decreto di nomina del Presidente e di cinque componenti del Consiglio di sorveglianza della Fondazione Human Technopole. I nuovi membri, che resteranno in carica per quattro anni, sono: Gianmario Verona (presidente); Serena Sileoni; Marcella Panucci; Francesca Pasinelli, Giuseppe Ippolito, Maura ...