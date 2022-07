Honda CR-V - Più grande e sportiva: la sesta serie debutta negli Usa (Di mercoledì 13 luglio 2022) La Honda ha presentato negli Stati Uniti la nuova generazione della CR-V. La Suv giapponese compie un deciso passo avanti dal punto di vista del design e della tecnica, e nella veste rinnovata debutta inizialmente su un mercato in cui, da sempre, è la best seller del segmento. Un suo futuro arrivo anche in Europa, più avanti nel tempo, non è comunque da escludere. Più grande e più sportiva. La CR-V è giunta alla sesta serie, cambiando radicalmente nel design e crescendo nelle dimensioni per offrire un comfort ancora maggiore: è infatti più lunga di 68 mm con un passo più ampio di 40 mm (2,7 metri totali) . Il piglio più sportivo della carrozzeria e degli interni riprende il lavoro fatto sulla ottava serie della Civic, e il radicale cambio delle ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 13 luglio 2022) Laha presentatoStati Uniti la nuova generazione della CR-V. La Suv giapponese compie un deciso passo avanti dal punto di vista del design e della tecnica, e nella veste rinnovatainizialmente su un mercato in cui, da sempre, è la best seller del segmento. Un suo futuro arrivo anche in Europa, più avanti nel tempo, non è comunque da escludere. Piùe più. La CR-V è giunta alla, cambiando radicalmente nel design e crescendo nelle dimensioni per offrire un comfort ancora maggiore: è infatti più lunga di 68 mm con un passo più ampio di 40 mm (2,7 metri totali) . Il piglio più sportivo della carrozzeria e degli interni riprende il lavoro fatto sulla ottavadella Civic, e il radicale cambio delle ...

