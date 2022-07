Harrison Ford | Gli 80 anni della grande star americana

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Compie oggi 80. È una delle più iconiche e grandiamericane che ha conquistato generazioni di spettatori. Nella sua carriera cinematografica è stato candidato una volta agli Oscar e quattro volte ai Golden Globe lavorando per diversi grandi registi come Steven Spielberg e George Lucas “Ho lavorato con gente straordinaria che mi ha offerto opportunità straordinarie, che sono andate ben al di làmia immaginazione. Mi hanno tutti dato motivazioni autentiche: il mio è il lavoro più bello che ci sia” In questa dichiarazioneha descritto perfettamente quella che è stata la sua carriera cinematografica. Unsuccesso nonostante le insoddisfazioni giovanili che lo stavano avviando verso una vita da ...

Il volto che ha definito la cultura pop di fine '900, da 'Star Wars' a 'Indiana Jones' passando per 'Blade Runner', festeggia un compleanno speciale. L'archeologo di 'Indiana Jones', il contrabbandiere di 'Guerre stellari': breve storia di 'un carpentiere prestato per caso all'arte più bella che esista' ... Dal passato come carpentiere alla licenza da pilota, tutto quello che non sapevate sull'iconico interprete (che non ha mai vinto un oscar) ...