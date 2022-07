Han Solo, Rick Deckard, Indiana... (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sembra impossibile ma è proprio così: oggi, mercoledì 13 luglio, Harrison Ford compie 80 anni. L’icona del cinema mondiale lavora di fronte alla cinepresa da ormai 60 anni. Ed è entrato nel cuore di tutti per tre suoi personaggi in particolare: Rick Degard, Indiana Jones e Han Solo. Uomini e cicatrici, binomio che seduce guarda le foto Leggi anche › Indiana Jones 5, alcune scene del film con Harrison Ford saranno girate in Sicilia ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sembra impossibile ma è proprio così: oggi, mercoledì 13 luglio, Harrison Ford compie 80 anni. L’icona del cinema mondiale lavora di fronte alla cinepresa da ormai 60 anni. Ed è entrato nel cuore di tutti per tre suoi personaggi in particolare:Degard,Jones e Han. Uomini e cicatrici, binomio che seduce guarda le foto Leggi anche ›Jones 5, alcune scene del film con Harrison Ford saranno girate in Sicilia ...

heres_aly : @shookiekookieee la gente stia esagerando perché perde di credibilità se continua ad insultare in prima persona. il… - MauroPallido : Per me la notizia del giorno è questa... spero (invano) che scompaia dal mercato e dagli scaffali d'Italia, e che s… - Lucapag83018036 : RT @Il_Nerdastro: Indiana Jones, Han Solo, Rick Deckard. Tre icone, un solo volto, quello di una Leggenda vera. #HarrisonFord compie 80 Ann… - Macckman1 : RT @Il_Nerdastro: Indiana Jones, Han Solo, Rick Deckard. Tre icone, un solo volto, quello di una Leggenda vera. #HarrisonFord compie 80 Ann… - heres_aly : @shookiekookieee han è il mio ult e non voglio negarlo, personalmente credo che abbia sbagliato a cantare quella ca… -