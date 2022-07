Haller | «L’obiettivo è battere il Bayern e vincere la Bundesliga»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Il neo attaccante del Borussia Dortmundha lanciato la sfida alMonaco per la conquista dellaSebastien, neo attaccante del Borussia Dortmund arrivato in giallonero per sostituire Haaland, ai canali ufficiali del club tedesco ha lanciato la sfida alMonaco per la conquista della. LA SFIDA – «Il Dortmund non è l’unico ma è sicuramente il più grande rivale delè ovviamente comcon loro e, perché no, arrivare primi». L'articolo proviene da Calcio News 24.