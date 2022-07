Halima, la prima rifugista con il velo: «Sulle Dolomiti mi sento a casa» (Di mercoledì 13 luglio 2022) Arriva dalle alture del Marocco, fa parte dello staff del Bella Vista, in Alto Adige, a 2.845 metri di quota: «Vorrei stabilirmi in Italia». Aveva un canale YouTube nel quale preparava torte Leggi su corriere (Di mercoledì 13 luglio 2022) Arriva dalle alture del Marocco, fa parte dello staff del Bella Vista, in Alto Adige, a 2.845 metri di quota: «Vorrei stabilirmi in Italia». Aveva un canale YouTube nel quale preparava torte

