Ha lasciato il Napoli da poche settimane | andrà a giocare in Premier League!

Axel Tuanzebe non è mai riuscito a trovare il suo posto tra le fila del Napoli. Arrivato a gennaio scorso in Campania, in prestito dal Manchester United, il difensore doveva servire da quarto centrale. La squadra era in quel momento acciaccata, e serviva profondità di rosa. Il ritorno di alcuni infortunati, la sicurezza garantita dalla coppia Koulibaly-Rrahmani, e la duttilità di Juan Jesus, lo hanno praticamente escluso dalle rotazioni. Una presenza in Coppa Italia, una in Serie A. 130 minuti totali in sei mesi, di cui 120 contro la Fiorentina, partita persa dagli azzurri 5-2 ai supplementari, e costata l'eliminazione dalla coppa nazionale. Napoli, Axel Tuanzebe (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Circa mezzo milione di euro per il prestito, sei mesi all'ombra del Vesuvio senza quasi mai toccare il campo, e poi il ritorno al Manchester United.

