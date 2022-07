Guai senza fine per il governo: i tassisti paralizzano le città. E si incatenano davanti a Draghi (Di mercoledì 13 luglio 2022) La lotta dei tassisti italiani sembra non avere fine. Man mano che il disegno di legge Concorrenza avanza nel suo iter parlamentare la tensione sale sempre di più. In tutta Italia i conducenti dei taxi sono tornati alla "cattive": numerosi i disagi vissuti nei principali centri, in particolare Roma, Napoli e Milano. A Napoli il servizio è stato sospeso per tutto il giorno, mandando così in tilt i programmi di migliaia di turisti impossibilitati a raggiungere in tempi brevi l'aeroporto di Capodichino e lo scalo portuale. Centinaia di taxi hanno poi occupato piazza del Plebiscito, restando parcheggiati per ore all'interno dell'emiciclo tra il Palazzo Reale e la Basilica di San Francesco di Paola. Anche a Milano i tassisti hanno incrociato le braccia e scioperato, fornendo i servizi solamente agli anziani, ai disabili e alle donne in ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 13 luglio 2022) La lotta deiitaliani sembra non avere. Man mano che il disegno di legge Concorrenza avanza nel suo iter parlamentare la tensione sale sempre di più. In tutta Italia i conducenti dei taxi sono tornati alla "cattive": numerosi i disagi vissuti nei principali centri, in particolare Roma, Napoli e Milano. A Napoli il servizio è stato sospeso per tutto il giorno, mandando così in tilt i programmi di migliaia di turisti impossibilitati a raggiungere in tempi brevi l'aeroporto di Capodichino e lo scalo portuale. Centinaia di taxi hanno poi occupato piazza del Plebiscito, restando parcheggiati per ore all'interno dell'emiciclo tra il Palazzo Reale e la Basilica di San Francesco di Paola. Anche a Milano ihanno incrociato le braccia e scioperato, fornendo i servizi solamente agli anziani, ai disabili e alle donne in ...

