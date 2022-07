Groundhogging | come smettere di innamorarsi sempre della persona sbagliata

(Di mercoledì 13 luglio 2022) L’intellettuale, l’umorista, il palestrato, con gli occhi blu e i capelli ricci… quando si parla di appuntamenti, ognuno di noi ha innegabilmente delle preferenze. Per alcune persone, però, la“ideale” è molto più che una semplice idea, per questo continuano a uscirecon lo stesso tipo di, rimanendo inevitabilmente delusi. Si chiama, ed è ora di farla finita.: cosa significa? Un riferimento al classico film degli anni ‘90, il termine “” si riferisce all’idea che alcune persone tendano a frequentare lo stesso tipo dipiù e più volte, aspettandosi risultati diversi. I soggetti che lo sperimentano sono attratti dalle persone che si adattano al loro “tipo ideale”, escono con loro, ma finiscono per ...

Pubblicità

Cosmopolitan

E in attesa che quel giorno finalmente arrivi abbiamo già perfettamente chiarodovrebbe essere:... possiamo cadere in un circolo vizioso, il cosiddetto. Andiamo a scoprire qual è il ...Stando alla riicerca condotta dall'app di dating online Inner Circle , emergele persone iscritte incorrano spesso nel, ovvero quel comportamento che porta a cercare sempre la ... Cos'è il groundhogging, curiosità e come influisce nelle relazioni