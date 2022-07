Gravina | «Negli ultimi 12 anni il calcio italiano ha perso un milione di euro al giorno»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Gabriele, presidente della Figc, ha rilasciato un’intervista a Sky a margine della dodicesima edizione del «Report», sviluppato dal Centro Studi Figc, che fotografa una situazione a dir poco impietosa. Di seguito le sue dichiarazioni, così come riportate dal portale& Finanza. «I dati del nostro Reportsono impietosi come sempre, ispirati ad una attenta analisi del nostro ufficio federale, magistralmente coordinato da Niccolò Donna. I dati oggi diventano una sorta di monito per quello che è successo durante la pandemia. Siamo passati da un momento di grande criticità per l’indebitamento, in 12abbiamo messo insieme un rosso aggregato di 4,1 miliardi di: abbiamoundial ...