“Grano | l’accordo è vicino” Cosa vogliono Mosca e Kiev

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Sono in corso in questi minuti i negoziati in Turchia, ad Istanbul, tra Russia e Ucraina, con la partecipazione dei delegati Onu. Obiettivo: il raggiungimento di un accordo sulle esportazioni diucraino. Una delegazione militare russa è arrivata in Turchia questa mattina intorno alle 11 per partecipare al negoziato – iniziato alle 13 italiane – in un luogo segreto. Nonostante il ministero della Difesa di Ankara abbia fatto sapere che l’incontro è chiuso alla stampa e che le notizie verranno diffuse da un comunicato al termine, si sono diffuse già prima le voci sull’esito. Una fonte, rimasta anonima, ha fatto sapere che “le speranze che si raggiunga oggi un certo consenso su questo tema sono molto alte”. Sembra, dunque, chesulla risoluzione sull’export delsia, nonostante i protagonisti non ...