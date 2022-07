Grano, la fake news degli speculatori contro gli agricoltori italiani: vendete subito perché il Canada… (Di mercoledì 13 luglio 2022) Parte l’attacco degli speculatori contro il Grano italiano con una fake news che, quando ancora mancano 4 mesi alla trebbiatura in Canada, fa girare “ad arte” la notizia di presunte stime abbondanti sul prossimo raccolto nel paese nordamericano notoriamente in guerra commerciale con l’Italia e con la Ue. Che ha limitato l’importazione di frumento per tutelare il prodotto tricolore e la sua qualità, coltivata senza il pericoloso glifosato irrorato direttamente sulle spighe. Pratica assolutamente vietata in Italia. Ruggini di vecchia data, risalgono a quando fu deciso che il prodotto marchiato “pasta italiana” può essere fatto solo con Grano italiano. E non quindi con Grano canadese. Una decisione che mandò su tutte le furie il paese nordamericano da ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 13 luglio 2022) Parte l’attaccoilitaliano con unache, quando ancora mancano 4 mesi alla trebbiatura in Canada, fa girare “ad arte” la notizia di presunte stime abbondanti sul prossimo raccolto nel paese nordamericano notoriamente in guerra commerciale con l’Italia e con la Ue. Che ha limitato l’importazione di frumento per tutelare il prodotto tricolore e la sua qualità, coltivata senza il pericoloso glifosato irrorato direttamente sulle spighe. Pratica assolutamente vietata in Italia. Ruggini di vecchia data, risalgono a quando fu deciso che il prodotto marchiato “pasta italiana” può essere fatto solo conitaliano. E non quindi concanadese. Una decisione che mandò su tutte le furie il paese nordamericano da ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Grano, la fake news degli speculatori contro gli agricoltori italiani: vendete subito perché il Canada… - dvbntd61 : Quindi la fake news non sarebbe quanto riportato dai 'complottisti' ma la fonte da loro citata. Il 46% di grano arr… - ROSS54PLL : lungimiranza circolare, questa sconosciuta ai più.. collaborare per sbloccare il grano che i russi stanno rubando e… - corrado611 : @GrAlcesola @PBerizzi Ti piacciono i 'fake' allora. Sulla nostra tavola non arriva grano Ucraino. Non ne importiamo. Sei più serena ora? - OgzeroG : ?? Nuovo Podcast! 'Un viaggio ventennale nella globalizzazione tra fake e smart' su @Spreaker #alfredosomoza… -