Grande Fratello VIP 7, Orietta Berti senza filtri: "Vi dico l'unico motivo per cui ho accettato di fare l'opinionista" (Di mercoledì 13 luglio 2022) Proprio negli ultimi giorni è stata confermata la notizia che nella prossima edizione del Grande Fratello Vip ci saranno Sonia Bruganelli e Orietta Berti in qualità di opinioniste. E Orietta Berti ha voluto commentare cosa ne pensa di questa nuova ed entusiasmante esperienza. Orietta Berti sarà la nuova opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip. La cantante prenderà il posto di Adriana Volpe che, con gran sorpresa di tutti, è stata esclusa dal progetto. proprio lei che tanto avrebbe tenuto ad essere riconfermata per una nuova stagione. E invece no. Al suo fianco, ancora una volta, ci sarà la moglie di Paolo Bonolis, che da tempo diceva di non voler ripetere l'esperienza. E invece ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 13 luglio 2022) Proprio negli ultimi giorni è stata confermata la notizia che nella prossima edizione delVip ci saranno Sonia Bruganelli ein qualità di opinioniste. Eha voluto commentare cosa ne pensa di questa nuova ed entusiasmante esperienza.sarà la nuovadella prossima edizione delVip. La cantante prenderà il posto di Adriana Volpe che, con gran sorpresa di tutti, è stata esclusa dal progetto. proprio lei che tanto avrebbe tenuto ad essere riconfermata per una nuova stagione. E invece no. Al suo fianco, ancora una volta, ci sarà la moglie di Paolo Bonolis, che da tempo diceva di non voler ripetere l'esperienza. E invece ...

