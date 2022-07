GPS I fascia, scioglimento riserva entro il 20 luglio ma molte graduatorie dell’ordinario non ci sono. I candidati chiedono un rinvio (Di mercoledì 13 luglio 2022) Gli Uffici scolastici regionali stanno pubblicando in queste settimane le graduatorie del concorso ordinario di scuola secondaria di primo e secondo grado. Negli ultimi giorni c'è stata un'accelerazione nella pubblicazione e la ripubblicazione di alcune graduatorie già note con gli idonei oltre ai vincitori. Tuttavia, la scadenza fra pochi giorni, il 20 luglio, per lo scioglimento della riserva, con la relativa domanda da inviare entro il 21 luglio sia per l'abilitazione che per la specializzazione sul sostegno preoccupa i candidati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 13 luglio 2022) Gli Uffici scolastici regionali stanno pubblicando in queste settimane ledel concorso ordinario di scuola secondaria di primo e secondo grado. Negli ultimi giorni c'è stata un'accelerazione nella pubblicazione e la ripubblicazione di alcunegià note con gli idonei oltre ai vincitori. Tuttavia, la scadenza fra pochi giorni, il 20, per lodella, con la relativa domanda da inviareil 21sia per l'abilitazione che per la specializzazione sul sostegno preoccupa i. L'articolo .

Pubblicità

offertedi_oggi : ?? Garmin Forerunner 245, Orologio Smart GPS Multisport ?? A 169,90€ invece di 299,99€ ?? - SuperOfferteXyz : ?? Garmin Forerunner 245, Orologio Smart GPS Multisport ?? A 169,90€ invece di 299,99€ ?? - ProDocente : Immissioni in ruolo docenti di sostegno da Gps prima fascia, Cspi dà l’ok alla procedura straordinaria ma non si pa… - TecnicaScuola : Immissioni in ruolo docenti di sostegno da Gps prima fascia, Cspi dà l’ok alla procedura straordinaria ma non si pa… - lucianomondello : #scuola #mi #graduatorieprovinciali #supplenze #supplenti #docenti #precari - Si attende da un momento all'altro l'… -