Governo,Letta: se M5s lascia governo nella logica delle cose è votare (Di mercoledì 13 luglio 2022) Se M5s si sfilasse dal governo sarebbe nella logica delle cose andare a votare. Lo ha detto il segretario Pd Enrico Letta parlando a deputati e senatori del partito. "Non è per ripicca che diciamo che ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 luglio 2022) Se M5s si sfilasse dalsarebbeandare a. Lo ha detto il segretario Pd Enricoparlando a deputati e senatori del partito. "Non è per ripicca che diciamo che ...

Pubblicità

AlbertoAirola : Da un cittadino: 'Presidente Conte buonasera, cortesemente può chiedere pubblicamente a Franceschini e a Letta perc… - FrancescoLollo1 : Il Pd è un partito di Letta e di governo,perde le elezioni e continua a governare. Ogni giorno Draghi trova un part… - ItaliaNotizie24 : Letta “Il Governo non deve cadere, è il momento di accelerare” - linuxiano2022 : RT @MarcoRizzoPC: E se, per ipotesi,domani Conte si sganciasse, in qualche modalità paracula, dal governo e,vista la smania di Draghi,si an… - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Governo: occhi puntati sul Senato. Possibile incontro Draghi-Conte: Salvini: 'No a mesi di liti e ricatti, meglio tornare… -