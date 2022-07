Pubblicità

fattoquotidiano : Governo, Conte: “Decisione di oggi già anticipata. È questione di coerenza e linearità”. Draghi lascia Chigi e va v… - SalvaThor59 : RT @Urielbertolami: La #Russia restituisce le sanzioni, da oggi rubinetto del #Gas chiuso verso l'Italia. il #Governo dell'incapace, oltre… - LplLucio : RT @AnitaCecolin: Continuano le 'mussoliniane' affermazioni del presidente Ucraino, con frasi del tipo:'vinceremo', *non ci spezziamo' e 't… - ArchiloeMario : RT @Urielbertolami: La #Russia restituisce le sanzioni, da oggi rubinetto del #Gas chiuso verso l'Italia. il #Governo dell'incapace, oltre… - mariamacina : Verso l’uscita dall’Aula ma non dal Governo. Questo sembra essere l’orientamento. Ed il Pd e’ pronto a perdonare an… -

... utilizzando la cassa integrazione messa a disposizione del. Oggi gestiamo la situazione ... durante il forum "Transizione verde, digitale ed economica:un nuovo Made in Italy. Le ...Roma . "Lo stato di emergenza potrebbe prossimamente essere esteso anche ad altre Regioni che hanno già presentato o stanno presentando richiesta, tra cui Lazio, Umbria, Liguria e Toscana". Lo ha ...18:59 | Governo: verso Cdm domani alle 15.30 Il Lions Club Grottaglie ha rinnovato la carica di presidenza del sodalizio, all’avvio di un nuovo anno sociale. Con la cerimonia del “passaggio della camp ...“ I 5 Stelle ci hanno abituato a tutto e al contrario di tutto. Sono quelli che non avrebbero mai voluto governare col Pd e lo hanno fatto anche se per loro il Pd mangiava i bambini a Bibbiano. Hanno ...