Governo, telefonata Salvini-Berlusconi: “Piena sintonia” (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – telefonata tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi per commentare la situazione politica e ribadire “Piena sintonia”. I due leader si risentiranno domani: a maggior ragione in questa fase delicata, il centrodestra di Governo prenderà decisioni comuni. Lo si apprende da fonti della Lega. La Lega non ha cercato né voluto alcuna crisi e assiste con viva preoccupazione a quanto sta accadendo nel campo della sinistra, sottolineano. Domani Matteo Salvini farà il punto della situazione con i vertici del partito (capigruppo, ministri, governatori). L’Italia non può permettersi un assurdo, logorante e infinito tira e molla sulla pelle dei cittadini mentre gli stipendi non aumentano, l’inflazione e le bollette salgono e alcuni provvedimenti (dalla pace fiscale ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) –tra Matteoe Silvioper commentare la situazione politica e ribadire “”. I due leader si risentiranno domani: a maggior ragione in questa fase delicata, il centrodestra diprenderà decisioni comuni. Lo si apprende da fonti della Lega. La Lega non ha cercato né voluto alcuna crisi e assiste con viva preoccupazione a quanto sta accadendo nel campo della sinistra, sottolineano. Domani Matteofarà il punto della situazione con i vertici del partito (capigruppo, ministri, governatori). L’Italia non può permettersi un assurdo, logorante e infinito tira e molla sulla pelle dei cittadini mentre gli stipendi non aumentano, l’inflazione e le bollette salgono e alcuni provvedimenti (dalla pace fiscale ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il M5s va verso la decisione di non votare, con uscita dall'Aula, domani al Senato sulla questione di fiducia posta… - Agenzia_Ansa : 'Domani al Senato non parteciperemo al voto. Con le medesime lineari, coerenti motivazioni' di quanto fatto alla Ca… - MediasetTgcom24 : Dl aiuti, nuova riunione dei parlamentari M5s per decidere la posizione politica | Telefonata tra Conte e Draghi… - FrancescoGalof3 : #Eraora. #crisidigoverno. #M5s non voterà la #fiducia. Lega e Fratelli d'Italia: '#Elezioni' - #Politica - telodogratis : Governo, telefonata Salvini-Berlusconi: “Piena sintonia” -