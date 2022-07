Governo | “Senso responsabilità Draghi supera pressioni di M5S e Lega” Flavia Giacobbe a Rai News 24 Il video

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Il direttore di Formiche e Airpress,, a Rassegna stampa su Rai24: Ildidiva al di là dellea cui lo stanno sottoponendo i giallo-verdi, che propongono un’agenda fatta per incassare il “no” del presidente del Consiglio. Le proposte fatte da M5S esi discostano dalle realtà dei conti pubblici e dalle necessità di un Paese che sta affrontando le ripercussioni della guerra in Ucraina e con un Pnrr ancora da finalizzare.

Pubblicità

Il Manifesto

Ma avvertendo: ilesiste per poter lavorare, "con gli ultimatum perde il suo". L'occasione per fare il punto sulla tensioni nella maggioranza e la tenuta dell'esecutivo è stata una ...IlDraghi deve pertanto restare in sella 'Mettere in sicurezza ilsignifica ...a ciò 'Come PD ci siamo fatti carico ancora una volta dell'onere della responsabilità che è ildel ... Draghi: «Con gli ultimatum il governo non ha più senso» Il governo ha inviato alle Regioni una circolare con tutte le informazioni sulla quarta dose del vaccino anti-Covid: cosa bisogna sapere.ROMA - Il presidente del Consiglio, dopo aver incontrato ieri le parti sociali, vedrà nuovamente i vertici del settore produttivo. Il leader del M5S Giuseppe Conte, intanto, riunisce il Conasiglio naz ...