Governo | Salvini | “Se M5S dice basta | che basta sia”

(Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – “Non sarà la Lega a cercare responsabili, gruppi e gruppetti, se il primo gruppo del parlamento, i Cinque Stelle,, chesia”. Così Matteo, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione del dipartimento della protezione civile della Lega, in corso alla Camera. “Noi ascolteremo la nostra gente, abbiamo decine di migliaia di sostenitori, a differenza di altri partiti che non esistono”, continua, che aggiunge: “Le nostre decisioni verranno prese con alcune decine di migliaia di persone, vogliamo occuparci di vita reale”, conclude. L'articolo proviene da Italia Sera.

