**Governo: Salvini, 'se Cinque Stelle non votano in Senato parola agli italiani'** (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Draghi ha detto che non ci sarà altro governo, e che non governa senza i Cinque Stelle" quindi "se i Cinque Stelle faranno una scelta parola agli italiani". Così Matteo Salvini, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione del dipartimento della protezione civile della Lega, in corso alla Camera. "Condivido Renzi che ha detto che piuttosto che questa tiritera torniamo dal popolo", aggiunge Salvini. "Se una forza non vota il decreto della maggioranza fine, si va a votare". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Draghi ha detto che non ci sarà altro governo, e che non governa senza i" quindi "se ifaranno una scelta". Così Matteo, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione del dipartimento della protezione civile della Lega, in corso alla Camera. "Condivido Renzi che ha detto che piuttosto che questa tiritera torniamo dal popolo", aggiunge. "Se una forza non vota il decreto della maggioranza fine, si va a votare".

